O Corpo de Bombeiros evitou que um cachorro fosse levado pela correnteza de um córrego no município de Congonhas, na região Central de Minas Gerais, que deságua no Rio Maranhão. O salvamento foi feito na manhã desse domingo (30), quando os militares voltavam do atendimento de outra ocorrência e visualizaram o animal.

Os militares pararam a viatura na via mais próxima do local e conseguiram laçar o cachorro no meio do córrego e trazê-lo à margem, antes de efetivamente retirá-lo da situação de risco.

Conforme as imagens divulgadas pela corporação, o animal não ofereceu resistência, embora parecesse assustado, e estava visivelmente magro, necessitando de cuidados.

“Após o resgate, o animal foi conduzido a um campo aberto longe do canal do córrego para que não viesse a cair lá novamente. Como se trata de um animal de rua, não foi possível encaminhá-lo a uma ONG”, pontuou a corporação.

Fonte: Estado de Minas