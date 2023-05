Um homem de 52 anos foi preso na noite desse domingo (30), suspeito de dirigir sob a influência de álcool e causar um acidente na BR-354, em Formiga.

A Polícia Militar Rodoviária ouviu as versões dos dois condutores envolvidos no acidente, e foi averiguado que o motorista do Corolla seguia pela rodovia, sentido Arcos para Formiga, quando colidiu lateralmente contra uma BMW.

O condutor da BMW, de 33 anos, alegou que o o suspeito estaria embriagado.

O acidente não resultou em vítimas, somente em danos materiais.

Os dois condutores foram submetidos ao teste do etilômetro, e foi constatado que o condutor do Corolla estava sob influência de álcool.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia.

O veículo foi liberado para um condutor devidamente habilitado.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária*