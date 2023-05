Uma influencer que estava desaparecida havia três semanas foi encontrada morta em uma vala à beira de estrada em Michoacán (México) juntamente com outros seis cadáveres.

O corpo de Tania Araceli Guzmán Navarro foi achado na semana passada depois que denúncias foram feitas à polícia sobre um cheiro pútrido vindo da área, em Puruandiro, no norte do estado, um dos mais violentos do México, com cerca de 2.500 assassinatos todo ano. Os cadáveres estavam tão decompostos que os peritos da polícia levaram cinco dias para estabelecer as identidades.

Não se sabe se há alguma ligação entre os sete mortos ou se seus corpos foram despejados pelos mesmos assassinos, segundo a mídia local.

A jovem de 23 anos era popular no Instagram, onde compartilhava conteúdo de maquiagem e dicas sobre como criar looks diferentes aos seus seguidores.

De acordo com sua família, ela foi vista pela última vez andando por sua cidade natal por volta das 20h45m do dia 21 de abril. Sua família imediatamente relatou seu desaparecimento à polícia e iniciou buscas em uma extensa área.

A investigação está em andamento.

Fonte: Jornal Extra