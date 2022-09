Um rapaz de 24 anos foi morto a tiros no bairro Jadir Marinho, em Itaúna, na noite dessa quarta-feira (31). Ninguém foi preso e a motivação do crime não foi informada.

Testemunhas disseram que duas pessoas em uma moto chegaram e atiraram na vítima. Em seguida, os criminosos fugiram.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os militares chegaram ao local o rapaz estava morto.

O pai do jovem esteve no local e reconheceu o corpo. Segundo a PM, ele disse que o filho tinha envolvimento com drogas.

A perícia da Polícia Civil constatou que o rapaz foi atingido por seis tiros: um na cabeça e os outros cinco na barriga e peito. Após os trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária.

Fonte: G1