A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um jovem de 18 anos suspeito de estuprar a própria irmã, de apenas 14 anos. A detenção ocorreu na última sexta-feira (24), em Machado, no Sul de Minas.

Os primeiros sinais da violência contra a adolescente foram percebidos por funcionários da escola que notaram hematomas no braço direito dela. A menina informou que eles teriam sido provocados pelo irmão. O Conselho Tutelar da cidade foi acionado e a jovem foi acompanhada por uma conselheira até a delegacia para fazer a denúncia.

Segundo os relatos da adolescente, ela já vinha sendo estuprada desde os 6 anos de idade e, no dia da denúncia, o irmão aproveitou que os pais não estavam em casa para novamente tentar manter relações sexuais com ela contra a sua vontade.

Ainda de acordo com a menina, a última vez que o irmão consumou o abuso foi no dia 28 de fevereiro deste ano, dentro do banheiro enquanto a vítima tomava banho. Os pais não estavam em casa no momento do crime.

Com a denúncia realizada, policiais civis foram até a casa do suspeito e realizaram a prisão em flagrante. De acordo com a conselheira tutelar, o jovem estava mandando mensagens para o celular da vítima a intimidando para que não o denunciasse. O celular dele foi apreendido e polícia vai continuar as investigações

Fonte: Estado de Minas