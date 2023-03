O Tatame do Bem irá promover, na quarta-feira (29), a palestra “Do Tatame para a Federal”.

Ministrada pela professora do IFMG (Instituto Federal de Minas Gerais) e doutora em finanças quantitativas, Maisa Melo, a palestra será voltada para os alunos e responsáveis, com a finalidade de demonstrar, a partir de uma história de vida, as possibilidades de acesso à educação superior em uma universidade federal, além de incentivar os alunos e responsáveis a projetar o futuro, alimentar sonhos e conhecer o potencial de cada um.

A palestra será aberta à toda comunidade e será realizada na Praça CEU, localizada na Rua Dico Lavino, bairro Novo Horizonte, às 19h.

Fonte: Tatame do Bem