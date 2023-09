Um adolescente, de 14 anos, teve as mãos e os pés amputados após contrair pneumonia. Mathias Uribe, que é pianista, começou a sentir sintomas semelhantes a uma gripe comum e ao ser levado ao hospital foi diagnosticado com a infecção que se instala nos pulmões e síndrome do choque tóxico. O caso foi registrado em Tennessee (EUA).

No hospital, o garoto sofreu uma parada cardíaca, a equipe médica conseguiu salvar a vida de Mathias, mas ele precisou ficar ligado em uma máquina de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), que bombeia sangue por todo o corpo.

Ao longo dos últimos dois meses, Mathias tem lutado por sua recuperação no Hospital Infantil Monroe Carrel Junior, em Vanderbilt. Seu pai, Edgar, explicou que “o fluxo sanguíneo não estava alcançando todas as suas extremidades, o que levou à necessidade de amputação de todas as quatro delas.”

A Dra. Katie Boyle, líder da equipe médica de Mathias, trabalhou incansavelmente com seus colegas na tentativa de preservar ao máximo os membros do adolescente, apesar da condição rara que havia encontrado.