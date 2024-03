A homenagem que seria realizada na próxima segunda-feira (25), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), não poderá mais acontecer no Theatro Municipal de São Paulo. O Tribunal de Justiça do estado acatou um recurso protocolado pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), e pela ativista Amanda Paschoal, que pedia o cancelamento do evento por considerar que há desvio de finalidade no uso do Theatro Municipal para a entrega de título de cidadã paulistana a Michelle.

Na decisão monocrática, o desembargador Martins Vargas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que a cerimônia ocorra na Câmara Municipal de São Paulo, sob pena de multa de R$ 50 mil caso a determinação não seja cumprida. A escolha do local foi justificada pela Mesa Diretora da Câmara por entender que o plenário do local, onde tradicionalmente as cerimônias são realizadas, não comportaria o número de convidados para o evento.

Além do recurso, a deputada do PSOL também afirma que o evento seria utilizado pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, como um ato eleitoral. Nunes é candidato à reeleição para a prefeitura de São Paulo e é apoiado pelo PL, partido de Michelle e o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, ainda não se manifestou sobre a decisão.

