Após inúmeras especulações sobre o sumiço da princesa Kate Middleton, ela anunciou nas redes sociais que está com câncer. Segundo a realeza, ela está sendo submetida a sessões de quimioterapia. S

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais no perfil do príncipe e da princesa de Gales, ela agradeceu o carinho recebido desde que foi anunciada a cirurgia na região abdominal, em janeiro. “Eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer todas as mensagens maravilhosas de apoio e pela compreensão enquanto eu estava me recuperando de uma cirurgia”, disse.

“Tem sido meses muito difíceis para toda nossa família. Mas eu tenho uma equipe médica fantástica que está cuidando muito bem de mim e sou muito grata”, acrescentou a princesa.

Segundo ela, na época que passou pelo procedimento cirúrgico, foi dito que sua condição não se tratava de um câncer. A cirurgia foi bem sucedida, mas testes apontaram que de fato se tratava da doença. “Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento”, explicou Kate.

“Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena”, concluiu ela, sem informar o tipo de câncer.

Sumiço e especulações

Kate Middleton ficou hospitalizada na London Clinic, na capital inglesa, no início do ano, para uma “cirurgia abdominal programada”. O Palácio de Kensington, que cuida da comunicação dos príncipes de Gales, não forneceu detalhes da cirurgia e insistiu que Kate gostaria que as “informações médicas pessoais permanecessem privadas”.

Havia sido indicado, no momento da hospitalização de Kate, que ela não retornaria às suas funções oficiais antes do final de março. A longa ausência da princesa, uma das mulheres mais fotografadas do planeta, deu origem a todos os tipos de rumores e especulações sobre o seu estado de saúde.

A princesa de Gales não aparecia publicamente há quase três meses, mas foi clicada ao lado de William no último final de semana. As imagens são as primeiras que mostram Kate de forma clara desde que ela precisou ser hospitalizada para a cirurgia.

Segundo a imprensa britânica, Kate não retornará às funções oficiais antes de meados de abril.

Fonte: Itatiaia