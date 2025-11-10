A noite da última sexta-feira (7) foi marcada por emoção, história e fé. O Espaço Mais Cultura Alaor Vicente de Souza foi palco do lançamento da exposição e do documentário “Paróquia Nossa Senhora do Carmo: 100 Anos de Fé, História e Evangelização”, uma celebração que reuniu autoridades, fiéis e moradores da cidade e visitantes em um momento de grande significado para a comunidade painense.

O evento contou com três ambientes, especialmente, preparados para envolver o público nessa viagem pelo centenário da Paróquia. Em um dos espaços, o público pôde conhecer, de perto, a exposição com o resultado da pesquisa histórica, reunindo registros, imagens e documentos que retratam a trajetória da igreja ao longo das décadas. Em outro ambiente, um telão exibiu fragmentos do documentário, despertando memórias e emoções nos presentes. Já em um terceiro espaço, uma TV apresentou a versão completa do documentário, permitindo ao público mergulhar na história e nas vozes que construíram a caminhada da Paróquia.

A celebração contou também com a presença da Banda de Música Lira Monsenhor Otaviano, de Santo Antônio do Monte. O pároco, padre João Paulo Mesquita Ferreira destacou a importância de preservar e valorizar a memória da Paróquia, reconhecendo o papel de tantas pessoas que contribuíram para a evangelização e o fortalecimento da fé ao longo desses 100 anos. O prefeito Itamar ressaltou o prazer e o orgulho da gestão municipal em fazer parte desse momento histórico, reafirmando o compromisso da administração com o resgate da memória e da cultura local. O Evento que foi preparado durante meses, mostra o trabalho da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que atuou com dedicação e afinco, em parceria com a Paróquia e todos os envolvidos, para realizar um evento digno da grandiosidade do centenário da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

Com uma ambientação cuidadosamente planejada, o lançamento foi mais do que uma apresentação cultural — foi uma verdadeira homenagem à fé, à história e à identidade de um povo que mantém viva a devoção à padroeira.

A Exposição está aberta à visitação, no Espaço Mais Cultura, até sexta, dia 14, das 08 às 17 horas. Na terça e quinta-feira, o horário será estendido até às 20 horas. O Espaço Mais Cultura está localizado à rua Vereador Pedro de Paula, nº 449, em frente ao Cemei Sinhá Natico.

Fonte e fotos: Prefeitura de Pains