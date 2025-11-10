A Câmara Municipal de Formiga aprovou o Projeto de Lei nº 182/2025, de autoria da vereadora Joice Alvarenga, que institui o Selo “Empresa Amiga do Esporte e do Lazer” no município. A iniciativa tem como objetivo estimular pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade do esporte e do lazer em Formiga, por meio de ações de apoio e incentivo a essas áreas.

De acordo com a nova lei, poderão receber o selo empresas que realizarem ações concretas como: doação de materiais esportivos, manutenção de equipamentos públicos, reforma e ampliação de áreas esportivas, patrocínio a atletas das categorias infantojuvenil e adulta ou apoio a eventos esportivos em qualquer modalidade.

O selo será concedido em reconhecimento público às empresas que colaborarem efetivamente com o fortalecimento das políticas de esporte e lazer. A emissão ficará a cargo do Poder Legislativo Municipal, com validade de dois anos, podendo ser renovada mediante nova inscrição e avaliação, conforme regulamento específico.

As empresas contempladas poderão utilizar o selo em suas logomarcas, produtos e materiais publicitários, o que também servirá como forma de incentivo à responsabilidade social e valorização de ações voltadas ao bem-estar coletivo. O legislativo ficará autorizado a divulgar, em seus veículos de comunicação, as empresas certificadas como “Amigas do Esporte e do Lazer”.

Em sua justificativa, a vereadora Joice Alvarenga destacou que o projeto busca valorizar o esporte como ferramenta de transformação social, contribuindo para diversos aspectos da vida em comunidade.

A parlamentar também ressaltou os desafios enfrentados por atletas formiguenses, que muitas vezes precisam lidar com altos custos para manter sua atividade esportiva, especialmente quando buscam oportunidades fora do município.

O selo representará um instrumento de política pública de incentivo ao esporte, por meio da participação da sociedade civil e da valorização das empresas comprometidas com o desenvolvimento humano e social.

Com a aprovação, o projeto segue para sanção do Executivo, e passa a simbolizar um importante avanço na política municipal de fomento ao esporte e ao lazer em Formiga.