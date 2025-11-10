A Administração Municipal de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à campanha “Formiga de Coração Solidário”, com o objetivo de incentivar a doação de sangue e reforçar a importância do cuidado com o próximo. A ação busca aumentar o estoque de sangue no município, promovendo a solidariedade e a participação ativa da população em causas sociais essenciais.

Doações no Hemominas

As doações de sangue podem ser feitas todas as quintas-feiras, das 7h às 12h, no Hemominas, localizado em frente à UPA. Para facilitar a participação, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um número de telefone (37 99178-2021) para agendamento prévio. A iniciativa visa garantir um processo mais organizado e ágil, além de permitir que mais pessoas possam contribuir de forma segura e eficiente.

Solidariedade que Salva Vidas

A campanha destaca a importância de cada doação, enfatizando que um único gesto pode salvar até quatro vidas. O lema “Doe vida, doe esperança, doe sangue” reforça o impacto direto que a doação tem para aqueles que necessitam de transfusões, como pacientes em tratamento de doenças, acidentados e pessoas submetidas a cirurgias.

A campanha “Formiga de Coração Solidário”, tem como intuito mobilizar os cidadãos a se tornarem doadores de sangue regulares, contribuindo para a saúde pública e para a preservação de vidas. A doação de sangue é um ato simples, mas de grande impacto, e cada contribuição é essencial para salvar vidas no município. Participe e ajude a fazer a diferença!

Com informações da Prefeitura de Formiga