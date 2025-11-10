Pela primeira vez, uma canção das Areias Brancas foi premiada em um festival de música internacional. Foi na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que a canção “Violeiro do tempo antigo”, do poeta e letrista formiguense Manoel Gandra e o cantor e compositor paulista Eduardo Santhana, recebeu o troféu de segundo lugar na 30ª edição do Musicanto Sul-Americano de Nativismo.

O festival aconteceu no último final de semana no teatro do Centro Cívico da cidade gaúcha e teve o recorde de 1.140 músicas inscritas de 24 e diferentes estados do Brasil e de cinco países da América do Sul. “Violeiro do tempo antigo”, que foi inspirada na história do cantor e apresentador Rolando Boldrin, também recebeu o troféu de melhor arranjo. O festival foi realizado em três etapas, de quinta a sábado, e todas estão disponíveis no youtube, é só pesquisar em “Musicanto Sul-Americano de Nativismo 2025”.

A HISTÓRIA DO FESTIVAL

O Musicanto Sul-Americano de Nativismo nasceu idealizado pelo cantor e compositor Luiz Carlos Borges, com a missão de revelar talentos da música nativista e integrar culturalmente os países da América do Sul. “Sua criação partiu de um desejo coletivo: o de unir tradição, arte e identidade, dando voz aos ritmos do continente”.

“Em uma época em que a identidade local enfrentava os efeitos da globalização, o Musicanto surgiu como resistência e ponte — conectando a tradição musical do Sul do Brasil às vozes e ritmos da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai e demais nações latino-americanas. Desde sua primeira edição, o festival atraiu olhares e ouvidos de todo o continente”, diz nota divulgada pela organização. Dentre vários nomes consagrados que já se apresentaram no Musicanto está o da famosa cantora argentina Mercedes Sosa.

Fonte e fotos: O Pergaminho