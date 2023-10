Um lavrador, de 20 anos, morreu após ser esfaqueado pela companheira na tarde desse sábado (7), em uma chácara, em Cássia (MG).

Segundo a Polícia Militar, o crime teria acontecido após uma discussão entre o casal por ciúmes. A mulher, de 18 anos, foi presa e encaminhada para a delegacia.

Segundo a PM, o rapaz foi encontrado caído no chão sem consciência. Ao lado dele, estava a companheira e um amigo, que estaria tentando acordá-lo. A vítima foi atendida pelo Samu e a jovem foi contida.

De acordo com os policiais, a jovem contou que passou o dia todo fazendo uso de bebida alcoólica junto com o companheiro e o amigo. Em determinado momento, este amigo estava muito cansado e dormiu.

Logo após, ela disse que o casal começou uma discussão por ciúmes. Durante esta briga, ela pegou uma faca e golpeou o companheiro na região do peito. O jovem então começou a sangrar e caiu no chão.

Ainda de acordo com a PM, a jovem contou que ficou desesperada e decidiu acordar o amigo para ajudar a socorrer a vítima. A testemunha confirmou a versão da mulher para os policiais e disse que tentou tampar o ferimento com as mãos, mas, ao perceber que não estava resolvendo, eles foram até a casa do amigo para pedir ajuda. A mãe deste amigo foi quem acionou o 190.

A jovem foi presa em flagrante. Deu acordo com a PM, durante o deslocamento até o hospital, a vítima começou a se bater no interior da viatura e danificou a lateral direita do veículo.

Ao chegar no hospital, os policiais foram informados que Frank deu entrada na unidade já sem vida. Ele estava com um ferimento de aproximadamente 3 centímetros no tórax.

A perícia da Polícia Civil de Passos (MG), foi acionada para os trabalhos de praxe. No local dos fatos, foi recolhida uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina e cabo de plástico, que, segundo a autora, foi a faca utilizada para golpear Frank.

A suspeita também foi atendida e liberada pela médica. Ela foi encaminhada para o presídio de Passos.

Fonte: G1