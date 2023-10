Subiu para 2.053, o número de mortes causadas por um terremoto no Afeganistão, nesse sábado (7), de acordo com as autoridades locais. O tremor, de magnitude 6,3, provocou estragos principalmente na região oeste do país.

Mais de 9,2 mil pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas, estão muitas crianças e mulheres, de acordo com uma autoridade do departamento de saúde de Herat. Ao todo, 1.329 casas ficaram danificadas ou destruídas.

De acordo com Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do terremoto foi registrado a 35 km de Herat, que é a maior cidade da região. O tremor foi seguido por sete réplicas, com magnitudes entre 4,6 e 6,3.

De acordo com a AFP, o terremoto provocou deslizamentos de terra em áreas rurais e montanhosas. Já na área urbana, imóveis desabaram.

“Estávamos em nossos escritórios quando o prédio começou a tremer de repente e os revestimentos das paredes caíram. As paredes racharam e parte do prédio desabou“, disse Bashir Ahmad à AFP.

A Unicef informou que equipes estão na região, com o auxílio das Nações Unidas, para avaliar o impacto total dos tremores.

“Mais uma vez, as crianças e as famílias no Afeganistão foram afetadas por um terramoto devastador”, publicou a organização em uma rede social.

