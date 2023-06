O Atlético entra em campo para o último duelo da fase de grupos da Libertadores bem distante do clima vivido quando iniciou a trajetória no Grupo G. Depois de duas derrotas seguidas, no início da fase, o time alvinegro se viu na obrigação de vencer os jogos seguintes. E conseguiu. A partida vai acontecer nesta terça-feira (27), às 19h, no Paraguai.

Agora, diante do Libertad, mesmo time que desencadeou a primeira crise no Galo por conta da vitória paraguaia no Mineirão, o time mineiro pode até perder por um gol que, mesmo assim, estará classificado às oitavas.

Foi depois da derrota por 1 a 0 para os paraguaios no Gigante da Pampulha que o então técnico Eduardo Coudet deu uma entrevista bombástica, que respingou na diretoria e jogadores. Ali, o clima interno no clube começou a piorar.

Agora, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Galo vive um ambiente mais leve. Ainda mais por conta da proximidade da classificação. O time saiu de um cenário bastante adverso no Grupo G e chega à última rodada com grandes chances.

Para a partida no Defensores del Chaco, em Assunção, Felipão não poderá contar com o zagueiro Bruno Fuchs e nem com o meia Hyoran, ambos lesionados. Pedrinho e Allan ainda não foram liberados pelo DM.

Campeão paraguaio, no início desse mês, o Libertad não entra em campo há 18 dias. O time do técnico Daniel Garnero precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para ultrapassar o Galo e se classificar.

Libertad x Atlético

Motivo: 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023

Local: estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PR)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Auxiliares: Diego Bonfa e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Transmissão: rádio FM O Tempo e Star +

Libertad

Martín Silva; Camilo Mayada, Néstor Giménez, Luis Cardozoe Iván Ramírez; William Mendieta, Cristian Riveros, Enso González e Lucas Sanabria; Rodrigo Villalba e Roque Santa Cruz. Técnico: Daniel Garnero

Atlético

Everson; Mariano, Jemerson, Lemos e Arana; Battaglia, Otávio (Pavón), Zaracho e Igor Gomes; Hulk e Paulinho. Técnico; Luiz Felipe Scolari

Fonte: O Tempo Sports