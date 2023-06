Um pai de 62 anos esfaqueou o próprio filho de 46 anos durante uma briga motivada por um pedaço de lasanha. O crime foi registrado neste domingo (25), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS).

O desentendimento teve início porque o autor da facada teria negado um pedaço de lasanha ao neto, segundo informações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. A família jantava na residência do agressor.

O filho teria reclamado da atitude do pai com a criança. O agressor não gostou de ser cobrado e desferiu um golpe de faca no filho, conforme consta no boletim de ocorrência.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa da capital. O crime foi registrado como lesão corporal dolosa.

O agressor foi ouvido e liberado, de acordo com a Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. (Folhapress)

Fonte: O Tempo