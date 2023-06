Em meio a semana movimentada de Neymar, o atacante do PSG recebeu nesta segunda-feira (26) mais uma grande notícia. Um empresário de Porto Alegre, de 30 anos, oficializou no 9º tabelionato de notas da capital gaúcha, que os seus bens fiquem para o camisa 10 da Seleção Brasileira. A nota foi registrada no dia 12 de junho de 2023, na capital gaúcha.

Conforme o desejo do empresário, tudo que conquistou durante toda a vida ficará com atacante, pois se identifica com o atleta. O testador não deseja deixar suas coisas para o governo ou familiares e amigos que não se da bem.

“Gosto do Neymar, me identifico muito com ele, eu também sofro com difamação, também sou super família e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia”, disse o testador ao jornal Metrópoles.

O empresário não quis ter a identidade revelada, mas confirmou que está em perfeito juizo de entendimento para fazer tal ação. “Mesmo eu tendo quase 31 anos, eu não estou muito bem de saúde e, por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar”, finalizou o testador.

