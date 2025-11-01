Foto: Reprodução PDM

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Lobos do Caraça adaptados aos visitantes

Um estudo recente realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Santuário do Caraça, em Minas Gerais, trouxe dados surpreendentes sobre os lobos-guarás, icônicos moradores da região. O projeto, intitulado “Turismo de observação do lobo-guará como ferramenta de conservação”, foi contemplado pelo programa Semente e revelou que os animais demonstram habituação natural à presença de observadores humanos, especialmente no entorno do adro da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Os primeiros resultados foram apresentados durante o Festival do Lobo. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/ultimas-noticias/2025/10/lobos-do-santuario-do-caraca-se-mostram-adaptados-a-presenca-de-visitantes-aponta-estudo/

STJ mantem condenação de pastor

O pastor Jerônimo Onofre da Silveira, ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular em Contagem, responde há anos a uma ação civil pública por improbidade administrativa, que apura suposto desvio de recursos públicos destinados a projetos sociais e de recuperação de dependentes químicos. As investigações apontaram que dinheiro repassado pela Prefeitura de Contagem teria sido usado para manter a estrutura ligada ao pastor e para financiar patrimônio privado. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/58957/stj-mantem-condenacao-do-pastor-jeronimo-onofre-por-desvio-de-r-14-milhao-de-verba-publica

Hospitalar realiza transplante cardíaco

O Complexo Hospitalar Samuel Libânio (CHSL) escreveu um capítulo importante na sua história na área de saúde de Pouso Alegre e região nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, com a realização do primeiro transplante cardíaco em paciente que estava esperando há seis meses no hospital. O procedimento durou cerca de 28 horas, se for considerado o momento em que o doador de órgãos e tecidos foi elencado como possível doador, até a chegada do paciente na UTI. A cirurgia em si foi iniciada às 8h e finalizada às 15h. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/complexo-hospitalar-samuel-lib%C3%A2nio-realiza-primeiro-transplante-card%C3%ADaco-em-pouso-alegre

Rios mineiros na rota do tráfico

Facções criminosas têm ampliado o uso dos rios Paranaíba, Grande e Paraná — que formam as divisas entre Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul — para o escoamento de drogas, armas e produtos contrabandeados. A movimentação pelas hidrovias consolidou o Triângulo Mineiro como um corredor estratégico para o crime organizado, levando as forças de segurança dos três estados a intensificar o monitoramento na região. Para enfrentar o problema, foi criada uma força-tarefa interestadual com o objetivo de reforçar as operações e o patrulhamento fluvial. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/policia/rios-do-triangulo-mineiro-viram-rota-do-trafico-e-mobilizam-forcas-de-seguranca-1.560675

Bacia do S. Francisco ganha melhorias

Com investimentos de R$ 8,6 milhões, a Copasa iniciou, nesta semana, as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Três Marias e do distrito de Beira Rio, pertencente a São Gonçalo do Abaeté, região Noroeste de Minas, ambos localizados na Bacia do Rio São Francisco. Essas frentes de serviços visam garantir segurança hídrica e qualidade de vida para cerca de 30 mil moradores da região. Assim que forem concluídas, as obras representarão um aumento de 50% na reservação de água para Três Marias e Beira Rio, importantes polos turísticos da região. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/obras-de-r-86-milhoes-beneficiarao-30-mil-moradores-na-bacia-do-sao-francisco/

Produtora é o Brasil em certame mundial

A produtora Arabela Pereira Lima, da Fazenda Nova Esperança, localizada em Monte Santo de Minas, está prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na cafeicultura. Ela embarca no início da semana para a Itália, onde participará, no próximo dia 6 de novembro, da grande final do 10º Prêmio Internacional Ernesto Illy de Café, reunindo 27 cafeicultores de nove países. A conquista que a levou à etapa mundial veio em maio deste ano, quando o café produzido na Fazenda Nova Esperança foi eleito o melhor café do Sul de Minas. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=220205