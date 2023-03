O corpo do homem que estava desaparecido desde o dia 1º deste mês foi localizado na tarde desta quarta-feira (8).

De acordo com informações obtidas pelo portal, o corpo estava em cova rasa, na rua Quatro, no bairro Tino Pereira.

O homem é a outra vitima do jovem de 23 anos, suspeito de assassinar Rogério Rocha, nessa terça-feira (7) em uma mercearia no bairro Quinzinho.

A equipe da Polícia Civil, sob o comando do delegado Danilo César Basílio, está no local onde foi encontrado o corpo de Warley Vinícius. O homem estaria envolvido com prostituição infantil e teria aliciando a própria filha, uma adolescente de 11 anos.

O delegado relatou ao portal que os investigadores da Delegacia de Homicídios, sob o comando do delegado Ricardo Bessas, estiveram durante todo o dia empenhados para localizar o corpo. “E com muita competência, fizeram toda uma varredura no local com drone, e localizaram o corpo em uma cova rasa. Identificaram alguns objetos que constavam na foto que circulou, no dia em que a vítima foi morta, tirada pelo indivíduo. Comparecemos ao local, junto com a perícia, e vamos dar continuidade aos tramites na Polícia Judiciária. O caso não está encerrado, pois sabemos que o responsável pelo crime de ontem é um dos co-autores desse outro crime, mas, a equipe continua as investigações para apurar a participação de outras pessoas no assassinato de Warley, pois nós acreditamos fortemente que há outros envolvidos”.

Matéria atualizada às 17h40 para acréscimo de informações

Fonte: Polícia Civil