Uma aposta feita na cidade de Capitólio vai dividir com ganhadores de Conceição do Coité-BA e Santo André-SP o prêmio principal do concurso 2829 da Lotofácil, sorteado na noite dessa sexta-feira (16), em São Paulo. Cada ganhador vai embolsar R$ 592.289,42. Os 15 números da sorte foram 01, 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 24.

Os sortudos de Capitótio e de Santo André fizeram os jogos pela internet. Além do ganhador principal, 213 apostas acertaram 14 dezenas, com prêmio individual de R$ 1.749,15.

O próximo concurso da Lotofácil, previsto para a noite deste sábado (17), tem prêmio estimado de R$ 4,5 milhões.

Fonte: Itatiaia