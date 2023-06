Uma criança de seis anos morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória na noite deste sábado (17), em Divinópolis. A criança foi levada pela própria mãe até um posto da Polícia Militar Rodoviária na marginal da rodovia BR-050 e os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu para auxílio.

Segundo a ocorrência, a mãe já teria tirado a filha de dentro do carro desacordada. Os próprios policiais iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) para tentar reanimar a criança, até a chegada dos paramédicos. Com a chegada do Samu e dos bombeiros, as equipes assumiram a intervenção com massagens cardiopulmonares e uso do desfibrilador (DEA). Sem resultado, a criança foi entubada.

Apesar dos esforços, a menina não resistiu e um médico do Samu atestou o óbito no local. A vítima tinha histórico de paralisia cerebral e chegou a ser atendida em uma UPA no dia anterior. Aos policiais, a mãe informou que a filha tinha perdido a consciência enquanto tomava leite.

O corpo foi levado até o Instituto Médico Legal (IML) de Divinópolis.

Fonte: Itatiaia