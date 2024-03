Divinópolis, vai receber uma Unidade Básica de Saúde (UBS), escola integrada e um Centro de Especialidades do governo federal. O presidente Lula anunciou, nesta quinta-feira (7), o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC, que terá investimentos de R$ 23 bilhões. Parte deste recurso beneficiará o município, conforme informado pela dirigente do PT Gleide Andrade.

As principais áreas para receber os pagamentos são saúde, educação, ciência, tecnologia e infraestrutura, especialmente a com foco social. A secretária Nacional de Finanças do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleide Andrade, em conversa com o presidente, conseguiu trazer obras importantes para o Centro-Oeste Mineiro.

Lula e Divinópolis

De acordo com o Planalto, serão mais de 6 mil obras, em todo o país, selecionadas para o Programa. Conforme Gleide Andrade, em sua conversa com Lula ela destacou que o grande polo mineiro, que é sua região natal, o Centro-Oeste, precisava de investimentos e obras para garantir qualidade de vida para a população.

“Estive com o presidente e levei solicitações prioritárias, que vão dar melhores condições para as mineiras e mineiros. Dentre elas, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma Escola Integrada e um Centro Especializado de Reabilitação para Divinópolis, que estava carente desses equipamentos”, afirma a petista.

Investimentos Carmo do Cajuru

Além disso, a secretária informou que haverá também uma creche e duas UBS para o município de Carmo do Cajuru.

“As UBS são a porta de entrada para os pacientes na rede pública. A criação de Unidades vai desafogar, diminuir as filas e melhorar o atendimento como um todo”, conta Gleide.

Fonte: Portal Gerais