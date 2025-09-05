O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira (5) uma medida provisória que destina R$ 12 bilhões para a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por perdas de safra nos últimos anos.

A iniciativa contempla pequenos, médios e grandes produtores que tenham registrado ao menos duas perdas de safra nos últimos cinco anos, em municípios que decretaram estado de calamidade pública duas vezes durante o mesmo período.

“Nos últimos anos, secas prolongadas e fortes enchentes causaram grandes perdas aos nossos agricultores, gerando dívidas e travando o crédito para a preparação da nova safra”, afirmou o presidente em vídeo publicado nas redes sociais.

Na quinta-feira (4), Lula se reuniu com ministros para definir os detalhes da nova linha de crédito, que tem como meta alcançar até 100 mil produtores endividados em todo o país.

Os limites de crédito variam conforme o porte do produtor:

Pequeno produtor: até R$ 250 mil, com juros de até 6% ao ano

Médio produtor: até R$ 1,5 milhão, com juros de até 8% ao ano

Demais produtores: até R$ 3 milhões, com juros de até 10% ao ano

A medida estabelece prazo de até nove anos para quitação dos empréstimos, com um ano de carência.

“Não é perdão. É renegociação responsável”, destacou o presidente.

