O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada por pelo menos cinco auxiliares e aliados próximos ao chefe do Executivo.

Messias deverá assumir a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente aos 67 anos — oito anos antes da idade limite de 75 anos estabelecida pela Constituição. A expectativa é que o anúncio oficial da indicação ocorra nas próximas horas. Após isso, Messias será submetido à sabatina no Senado, que decidirá sobre sua aprovação para o cargo.

A escolha de Messias tem forte apoio de lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) e reflete a proximidade política entre o ministro da AGU e o presidente Lula. Entre os nomes cotados para substituir Barroso, Messias era considerado o favorito dentro do governo.

Perfil do indicado

Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e tem 45 anos. Caso seja aprovado, poderá permanecer no STF por até 30 anos. Ele ocupa o cargo de ministro da AGU desde janeiro de 2023, início do terceiro mandato de Lula. Antes disso, atuou como subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República durante o governo Dilma Rousseff.

Com a escolha, Lula deixou de lado o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era apoiado por ministros do STF como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Após a divulgação da notícia, Messias negou ter sido convidado. “Não fui convidado para nada. Isso não passa de especulação”, afirmou. A coluna que revelou a informação, no entanto, manteve a apuração.

