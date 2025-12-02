O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve, nesta terça-feira (2), uma ligação de cerca de 40 minutos com o líder norte-americano Donald Trump. Segundo o Palácio do Planalto, o diálogo tratou de questões comerciais e de segurança internacional.

De acordo com nota oficial, Lula avaliou como “muito positiva” a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa de 40% aplicada a parte dos produtos agrícolas brasileiros, como carne, café e frutas. A medida foi anunciada pela Casa Branca em 20 de novembro e passou a beneficiar exportações de carne bovina fresca, resfriada ou congelada, produtos de cacau e café, além de frutas, vegetais, nozes e fertilizantes.

No dia 14 de novembro, o governo norte-americano já havia zerado tarifas globais de 10%, mas alguns setores brasileiros continuaram submetidos à alíquota de 40%, agora parcialmente revogada. Lula destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos e afirmou que o Brasil deseja avançar rapidamente nas negociações. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) acrescentou que o próximo passo será buscar a redução das taxas que atingem o setor industrial.

Cooperação internacional

Durante a conversa, Lula também pediu reforço da cooperação dos Estados Unidos no combate ao crime organizado internacional. O presidente brasileiro ressaltou operações recentes realizadas pelo governo federal para enfraquecer financeiramente organizações criminosas e apontou ramificações que atuam a partir do exterior.

Segundo o comunicado do Planalto, Trump demonstrou “total disposição” para colaborar com o Brasil e garantiu apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países. Os dois líderes concordaram em retomar o diálogo em breve para acompanhar o andamento das propostas discutidas.

Com informações do Metrópoles