A Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Esportes, realizou no sábado (29), a Formiga Night Run, evento que se tornou um marco no calendário esportivo local por ser a primeira corrida noturna da cidade. A iniciativa reuniu cerca de 400 participantes, entre atletas de Formiga e de municípios vizinhos, criando um ambiente de integração, energia e superação.

A largada ocorreu às 19h30, em frente ao Prédio da Prefeitura, marcando o início do percurso de 5 km. A noite estrelada contribuiu para o brilho do evento, valorizando o trajeto e incentivando o desempenho dos corredores. Um dos destaques da programação foi a apresentação do baterista Pedro Otávio de Assis Silva, aluno da Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (EMEEL), que embalou os atletas na saída com uma performance vibrante, unindo esporte e arte em um momento especial.

As inscrições foram feitas mediante a doação de 1 litro de óleo, totalizando 356 litros arrecadados, que serão destinados a ações sociais. Ao término da prova, a cerimônia de premiação reconheceu os vencedores das categorias Geral Masculino, Geral Feminino e das diversas faixas etárias, encerrando a noite em clima de celebração e conquista.

A lista completa dos vencedores no Geral e por Categoria da Formiga Night Run pode ser consultada por meio do link disponibilizado pela organização do evento, além de mais informações no link: https://dwsportsonline.com.br/event/formiga-night-run.

Com informações da Prefeitura de Formiga