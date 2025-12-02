A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está incentivando a adoção de cães que aguardam por um novo lar. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância de acolher os animais, oferecendo a eles uma oportunidade de convivência e afeto.

Segundo a administração municipal, cada cão disponível para adoção possui uma história e espera apenas por uma chance de receber cuidado e oferecer lealdade. A campanha reforça que adotar é transformar vidas — tanto dos animais quanto das famílias que os recebem.

Os interessados em participar da ação devem entrar em contato com o Codevida pelo telefone (37) 99126-3306. A Prefeitura destaca que a adoção pode trazer leveza e novas experiências para a rotina dos adotantes.

Com informações da Prefeitura de Formiga