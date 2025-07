O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quarta-feira (16) o acidente na BR-153 em Porangatu (GO) que deixou pelo menos cinco mortos, incluindo estudantes universitários da UFPA (Universidade Federal do Pará) que estavam a caminho do Congresso Nacional da UNE em Goiânia.

“Neste momento de dor, manifesto a solidariedade às famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Que as famílias encontrem conforto e amparo para atravessar este momento tão difícil”, afirma o presidente.

O acidente foi uma colisão frontal entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus durante a madrugada. Ao todo, 75 vítimas foram registradas.

Cinco pessoas foram resgatadas por equipes do CBMGO (Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás), quatro em estado grave e uma em estado leve e foram encaminhadas a hospitais de Porangatu (GO), Uruaçu (GO) e Alvorada (TO).

A rodovia ficou completamente interditada entre 4h10 e 9h20, sendo parcialmente liberada em seguida.

Fonte: R7