O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou sua vitória nas eleições de 2022 sobre Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira (30), quando o dia do segundo turno completou um ano. O petista classificou a data como a ‘vitória da democracia nas urnas’ e destacou a retomada de programas sociais que foram criados durante suas primeiras gestões à frente do Palácio do Planalto.

Primeiro presidente conduzido a um terceiro mandato, Lula recebeu 60.345.999 votos, o equivalente a 50,9% dos votos válidos. Já Bolsonaro obteve 58.206.354 votos (49,10%) e classificou o dia como um “desastre”, mas que já era uma página virada em sua vida.

“Há um ano, a democracia vencia nas urnas. De lá pra cá, retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou. O que você está achando e como está se sentindo 1 ano depois?”, perguntou Lula nas redes sociais.

Seguidores do petista responderam a publicação lembrando a data com fotos, memes e vídeos. Um dos internautas, identificado como Lázaro Rosa, classificou o resultado da eleição como “uma das maiores vitórias da história do país”. A usuária Cristiane Vitória, disse que voltou a sentir “orgulho do Brasil e de ser brasileira”, agradecendo o petista por “encarar mais um mandato”.

Outros políticos aliados a Lula também comemoraram a data. A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), por exemplo, afirmou que há um ano o país se livrou do “pior pesadelo da história”. Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, disse que o brasileiro “optou pelo desenvolvimento, democracia e reconstrução”, ao compartilhar um vídeo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no dia em que sofreu um impeachment.

Já os opositores ao presidente Lula, até o momento de publicação dessa matéria, ainda não tinham feito manifestações referentes à data do segundo turno das eleições, mas continuaram as publicações usuais. Carla Zambelli (PL-SP), por exemplo, chamou Lula de irresponsável por sinalizar que não conseguiria cumprir a meta fiscal zero. Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição, publicou um vídeo de Fernando Haddad irritado com perguntas sobre a meta fiscal.

