Um homem sofreu queimaduras de primeiro grau após o carro que dirigia pegar fogo, nesse domingo (29), na rua João Pinheiro, próximo do viaduto da Capoeira em Piumhi.

De acordo com informações da Polícia Militar, populares informaram que um veículo Astra estava pegando fogo na via.

Ao chegarem no local os militares encontraram o carro sendo consumido pelas chamas, porém, não havia ninguém dentro dele e nem nas proximidades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e diante do cenário de temporal com forte chuva e vento, o que ocasionou vários estragos na cidade, foi dispensada pelo investigador de plantão.

Ainda segundo a PM, a proprietária do Astra compareceu ao quartel e disse que, seu companheiro é o motorista do veículo e que no local dos fatos, o carro apresentou defeito e iniciou um fogo na parte da frente, e que, até conseguir sair dele, sofreu queimaduras em seu rosto e membros superiores.

Ele foi socorrido por um enfermeiro e levado para o Hospital, onde permanece internado em observação com queimaduras de primeiro grau.

O Carro foi removido ao Pátio credenciado.

Jornal 104 FM