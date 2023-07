Um acidente entre dois veículos foi registrado na noite dessa terça-feira (11), na MG-050, altura do km 202 em frente ao quartel da Polícia Rodoviária de Formiga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos era ocupado por 4 pessoas, sendo duas crianças ( uma de 3 e outra de 2 anos) e dois adultos: o condutor, que nada sofreu, e a mãe da criança de 3 anos.

A criança chegou ao quartel do 5° Pelotão de Bombeiro Militar nos braços de um usuário da via, consciente e orientada, apresentando corte contuso no crânio, juntamente com a mãe de 24 anos.

Após análise das vítimas, as mesmas foram conduzidas para a Sala Vermelha da UPA, ficando sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Devido o derramamento de óleo na pista foi necessário, a aplicação de serragem realizada por militares que estavam retornando de incêndio florestal.

As causas do acidente não foram informadas.

Fonte: Corpo de Bombeiros