Na tarde de segunda-feira (10), uma mulher, de 42 anos, acionou a Polícia Militar no bairro Jardim Bela Vista, em Arcos. A mulher alegou ter sido estuprada pelo ex-companheiro, de 32 anos.

Ela informou aos militares que, na noite de sexta-feira (7), estava em um bar e assim que saiu do estabelecimento foi abordada pelo seu antigo companheiro, um ex-presidiário, bastante conhecido no meio policial. Ele a obrigou, sob ameaça, a irem juntos para uma casa abandonada no mesmo bairro, onde a manteve trancada por três dias.

Segundo a vítima, ela foi forçada a manter relações sexuais com o ex-companheiro durante todo esse período, contra sua vontade.

Num determinado momento, quando o homem se distraiu, ela conseguiu fugir e pedir ajuda a uma idosa que passava pelo local, conseguindo repassar a situação à Polícia Militar.

Os policiais efetuaram a prisão do homem conduzindo-o até a Delegacia para as demais medidas legais.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito. Ela possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro que, além do crime de estupro, deve responder pelo descumprimento da ordem judicial de afastamento da vítima.

Fonte: Polícia Militar