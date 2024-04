Toda mãe ou pai de bebês sabe como é pesado o gasto diário com fraldas descartáveis. Agora imagina ganhar uma caixa enorme com várias fraldas, de graça, em casa. Isso é o que promete um novo golpe que circula nas redes sociais, em especial o TikTok: o “golpe da Pampers”. Nos vídeos divulgados na plataforma, supostas mães ensinam os seguidores a ganhar várias fraldas da marca Pampers com poucos cliques – uma oferta muito atrativa!

No passo a passo, a pessoa diz que basta entrar no link, responder a um quiz e voilà! A fralda chega na sua casa totalmente de graça! Nos comentários desses vídeos, vários usuários dizem que responderam a pesquisa e deu certo, as fraldas chegaram.

Em publicações de pessoas que caíram no golpe, as vítimas alertam que é tudo falso. Inclusive, elas afirmam que as contas dos usuários que comentam “dá certo” ou “pode confiar” geralmente são de perfis criados recentemente e sem qualquer publicação. Ou seja, os famosos perfis fake, criados apenas para reforçar o golpe.

Ao acessar o link, realmente existe um questionário usando o nome da Pampers. Para respondê-lo, a pessoa precisa preencher com os dados pessoais e endereço, e, no final, o site pede o pagamento de um frete para envio das fraldas. Sem pensar muito bem, pois tudo parece muito real, a vítima acaba pagando o frete por meio de um Pix. No fim, ela perde o dinheiro, não recebe as fraldas e ainda percebe que colocou em risco vários dados pessoais, como CPF e endereço.

Prejuízo

Um dos vídeos que denuncia o golpe foi publicado no perfil de @ammmandaoliveira no TikTok. Ela tem mais de 1,7 milhões de visualizações e quase 80 mil curtidas. Nos comentários, usuários da plataforma dizem que chegaram a pagar quase R$ 50 pelos fretes.

Deicy Morena

“Eu tbm caí no golpe! Paguei 47 reais de frete. Que ódio!”

Carla Araújo

“Menina eu tava preenchendo tudo, aí quando tava comprando o frete, eu estranhei… aí, fui no insta da Pampers e não tem nada lá…”

Isabelle Silva

“eu caí pq tinha vários comentários afirmando. Pior de tudo é tirar das mães que estão precisando”

Marca diz que não faz esse tipo de promoção

Nas redes sociais oficiais da Pampers, a marca alerta para o golpe. “A Pampers NÃO realiza quiz, sorteios ou enquetes que premiam o participante via rede social!”, alerta. A única promoção vigente no momento, segundo a empresa, é a Experimente Grátis, realizada por meio do site oficial experimentepampers.com.br.

“Não clique, compartilhe dados ou participe de promoções em nome de Pampers que não seja publicada pelo perfil verificado: @pampersbrasil. Caso receba esse tipo de promoções fakes, denuncie”, orienta a empresa.

Fonte: O Tempo