Um idoso de 60 anos foi preso nesta quarta-feira (30) suspeito de contrabando de cigarros durante uma ação de rotina no município de Abaeté. Segundo a Polícia Militar (PM) a abordagem foi feita após o motorista apresentar atitude suspeita.

Durante as buscas no veículo, foram localizados aproximadamente 120.000 cigarros, sem nota fiscal. O idoso não soube explicar a procedência do produto. A PM ainda localizou um aparelho celular e R$ 602 em dinheiro.

O suspeito e os materiais oram apreendidos e inicialmente levados para a delegacia de Polícia Civil. O veículo usado foi removido e levado a um pátio credenciado ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

