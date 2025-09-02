Uma força-tarefa da Polícia Militar de Minas Gerais resultou na prisão de 432 agressores, abusadores e autores de feminicídio durante o mês de agosto, como parte das ações da campanha Agosto Lilás, voltada à prevenção e ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (2).

Das prisões realizadas, 198 foram cumprimentos de mandados em aberto, enquanto os demais detidos foram presos em flagrante, todos com histórico de violência contra ex-companheiras, segundo informações da Polícia Militar. Ao todo, foram feitas aproximadamente 3,6 mil abordagens ao longo do mês.

Além das prisões, a operação envolveu 1,4 mil visitas preventivas realizadas pelas Radiopatrulhas de Proteção à Mulher (RpPM), distribuição de materiais educativos, reuniões com representantes de redes de enfrentamento à violência e palestras sobre o tema em diversas regiões do estado.

A maior concentração de prisões ocorreu na capital mineira, com 32 detidos em Belo Horizonte, de acordo com a major Layla Brunnela, chefe do Centro de Jornalismo Policial da PM. Ela explicou que os mandados de prisão foram resultado de uma ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que utilizou um banco de dados para identificar indivíduos com passagens por violência contra a mulher.

“A Polícia Militar mantém um trabalho contínuo para a proteção da mulher, sendo intensificado ao longo do mês de agosto. As prisões reforçam o combate ao autor que precisa ser penalizado e entender as consequências de suas ações”, afirmou a major.

Os números expressivos revelam o impacto da atuação intensificada da Polícia Militar durante o Agosto Lilás, campanha que busca não apenas punir os agressores, mas também promover a conscientização e a prevenção da violência doméstica. As ações devem continuar ao longo do ano como parte do esforço permanente para garantir mais segurança e dignidade às mulheres mineiras.

Com informações Hoje em Dia