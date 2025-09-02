Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) tiveram um bate-boca nesta terça-feira (2) em frente ao condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente mora, no Jardim Botânico.

Os membros do MTST chegaram ao local com uma faixa escrita “Bolsonaro na Cadeia” e um boneco inflável do ex-presidente com roupa de detento.

A ação gerou revolta dos apoiadores que começaram a discutir com os integrantes do MTST. A faixa foi arrancada por um apoiador do ex-presidente.

Palavras como “Lula ladrão” e “vagabundos” foram direcionados aos manifestantes que defendem a prisão do ex-presidente. Já expressões como “falsos patriotas” e “pedem ajuda ao Trump” foram direcionadas aos apoiadores de Bolsonaro mediante as provocações.

Durante a manifestação, um morador do mesmo condomínio que Bolsonaro reside, discutiu fortemente com o grupo do MTST. Ele xingou os integrantes, apontou dedo na cara de um deles e ainda tentou rasgar a faixa que pede a prisão de Bolsonaro na cadeia.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) enviou duas viaturas ao local para monitorar a situação.

Cinco minutos após a chegada dos policiais e a situação parecer estar apaziguada, um outro morador do condomínio que Bolsonaro reside se encaminhou em frente aos manifestantes em defesa do ex-presidente

Ele ficou de dentro do condomínio confrontando os manifestantes. “Vem pra cima pra tu ver”, disse o morador em uma das provocações. Ele ainda direcionou as seguintes palavras: “seu merda”, “bostão”, “golpista” e “cego”.

Após o morador voltar para dentro do condomínio, dois dos apoiadores de Bolsonaro, que já estavam no local, começaram a tentar dialogar com os integrantes do MTST, mas novamente acabou em confusão, com direito a um integrante de cada grupo trocando empurrões entre si.

Por conta da escalada da confusão, os policiais interviram na situação para evitar que o bate-boca continuasse.

Vídeo: Felipe Machado/ Metrópoles

Fonte: Felipe Machado/ Metrópoles