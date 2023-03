Mais um banco norte-americano enfrenta problemas de liquidez em meio à crise de confiança que atinge o setor desde a última semana. O First Republic Bank, um banco médio da Califórnia, sentiu fortemente os impactos do mercado e viu suas ações derreterem nos últimos dias, o que ligou o sinal de alerta.

Os riscos de quebra e a possível contaminação do sistema bancário fez os principais credores dos Estados Unidos se movimentarem e, após negociações, anunciarem um depósito de US$ 30 bilhões em reforço às finanças da instituição. O grupo conta com 11 grandes bancos, incluindo o JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley e Goldman Sachs.

A crise do First Republic se intensificou no último fim de semana, com a retirada em massa de recursos por seus clientes após as notícias de quebra do Silicon Valley Bank (SVB), na sexta-feira (10) e do Signature Bank, no domingo (12).

Fonte: G1