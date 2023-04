A vereadora Joice Alvarenga realizará no próximo sábado (15), às 17h00, no Plenário da Câmara de Formiga, a prestação de contas dos trabalhos realizados no ano de 2022, do seu mandato coletivo.

O encontro terá a presença do deputado federal, Odair Cunha/PT.

De acordo com a Câmara Municipal, a vereadora estendeu o convite a toda população formiguense.

Na tarde da reunião, serão apresentados os seguintes assuntos:

Atuação Legislativa e Parlamentar

Participação nas Comissões

Sessões Plenárias

Posicionamentos

Reuniões das Comissões

Pedidos de pareceres técnicos e jurídicos

Ofícios enviados e respondidos

Indicações e Respostas

Atendimentos em Gabinete

Projetos Apresentados

Projetos apreciados

Projetos aprovados

Projetos Rejeitados

Emendas Parlamentares

Associações Inseridas

Uso da Tribuna Livre/Temas abordados

Dia internacional da mulher

Consciência negra

Combate ao feminicídio

Democracia e eleições 2022

Transparência orçamentaria

Interlocuções com as organizações da sociedade civil

Participação politica

Politicas Publicas

Causa animal, Meio Ambiente e Agricultura Familiar

Políticas de saúde, Educação e Assistência Social

Políticas para as minorias

Serviço Público, trabalho e renda

Mulheres nos Espaços de poder

Homenageados em 2022

O que é um mandato coletivo

Modalidade ainda tímida na realidade eleitoral brasileira, o mandato coletivo tem ganhado força desde as últimas eleições em 2022. A prática consiste em reunir mais de um candidato para a mesma vaga, com a premissa de oferecer uma gestão parlamentar horizontal e livre de hierarquia.

A chapa escolhe um único membro para ser o representante do mandato coletivo. Este usará das prerrogativas de um parlamentar eleito: tempo de fala, direito ao voto, discussão das propostas em colégio de líderes. Enquanto as decisões, por sua vez, serão tomadas em consenso com os demais integrantes do mandato – os chamados “coparlamentares”.

Fonte: Câmara Municipal