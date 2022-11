Manifestantes hostilizaram, nesse domingo (13), ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que estão em Nova York para participar do evento do Lide Brazil Conference, nesta segunda e terça-feira (14 e 15). As informações são da CNN.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, manifestantes gritam e xingam os magistrados quando eles saem do hotel pela porta principal para entrar em uma van, estacionada logo em frente.

Quando o ministro Gilmar Mendes sai do hotel rumo ao veículo, uma das pessoas grita: “O que é seu está guardado, seu bandido”.

Mais cedo, segurando cartazes com os dizeres “SOS Forças Armadas” e com vestimentas nas cores verde e amarelo, os manifestantes faziam gritos de ordem: “Ei, Xandão, seu lugar é na prisão”, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em outro momento, na Times Square, o ministro Luís Roberto Barroso é abordado na rua por uma mulher. Ela o questiona: “Como está, senhor juiz?” e responde: “Muito bem, senhora. Feliz pelo Brasil”.

Em seguida a mulher, que grava todo o percurso, complementa: “Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta. Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta, cuidado. O povo brasileiro é maior do que a nossa Suprema Corte”.

E Barroso responde: “Com a graça de Deus”. A mulher continua: “Você não vai ganhar o nosso país”.

Em seguida Barroso entra em uma loja e diz: “Não seja grosseira. Tchau, minha senhora. Passar bem”.

A CNN entrou em contato com o STF, que informou que não comentará o assunto no momento.

Fonte: CNN