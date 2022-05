O “Manto da Massa” bateu mais um recorde. Em três dias, foram vendidas 130 mil camisas, o que corresponde à capacidade máxima de entrega para 2022.

Sendo assim, o Atlético abriu, nessa sexta-feira (13), um lote extra, porém, os torcedores que ainda forem adquirir o traje só o receberão em 2023.

O Galo informou que, “em determinado momento”, foram vendidas duas camisas por segundo, desde o anúncio do modelo ganhador, na terça-feira (10).

As vendas continuam pelo site e os valores variam para sócios (R$ 289,99) e não sócios (R$ 389,99).

Esta é a terceira edição do concurso. O modelo vencedor foi idealizado pelo atleticano Will Rios, com 69 mil votos, o que corresponde a 25% do total.

A camisa escolhida pela Massa, totalmente preta, faz referência à nova “casa do Galo”, a Arena MRV, com inauguração prevista para março de 2023. Segundo o clube, foram mais de mil desenhos inscritos e 13 finalistas.

No ano passado, o “Manto da Massa” foi em homenagem ao aniversário de 113 anos do Atlético. Foram 120 mil camisas vendidas, gerando cerca de R$ 7 milhões aos cofres do Alvinegro. Para 2022, a ideia é que o lucro seja maior.

No dia 18 de maio, as vendas internacionais serão iniciadas, também de forma online.

