O Monitor da Mineração do MapBiomas foi retirado do ar logo após o lançamento, nessa terça-feira (2), devido à constatação de erros nos números sobre irregularidades em processos minerários no país. A plataforma passará por correção e deve ser retomada ainda nesta quarta-feira (3).

Inicialmente, a ferramenta apontava que 95.740 processos (37%) eram inconsistentes. Os dados corretos, no entanto, indicam 22.668 processos (8,8%) do total de 257.591 registrados pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A Agência Brasil chegou a reproduzir os números incorretos em reportagem, mas posteriormente fez a correção.

De acordo com o coordenador da equipe de Mineração do MapBiomas, César Diniz, houve falha na programação da plataforma para interpretação dos dados. “A falha de contagem foi resultado de um erro lógico na interpretação dos Sinais de Inconsistência Processual”, explicou.

O problema ocorreu porque a versão beta 1.0 do sistema realizava um recorte de “Autorização de Pesquisa”, em vez de apresentar os dados referentes à “Distribuição dos Processos Minerários por Inconsistência Processual”.

Segundo Diniz, o erro foi identificado no mesmo dia do lançamento, o que levou à retirada imediata da plataforma do ar. Uma nova versão, beta 1.1, será disponibilizada no site da rede de organizações sociais MapBiomas, acompanhada de uma nota informativa sobre o ocorrido.

Com informações da Agência Brasil