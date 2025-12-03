Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta quarta-feira (3), um dos pavilhões da Central de Abastecimento do Estado do Rio (Ceasa), em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O complexo, considerado a maior central de abastecimento de alimentos do estado, teve parte de suas instalações consumida pelo fogo. Não há registro de vítimas entre trabalhadores ou frequentadores do local.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram pelo menos 28 boxes de um dos galpões da central. Por volta das 7h20, o Corpo de Bombeiros já acumulava seis horas consecutivas de combate ao incêndio. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a intensidade das chamas no pavilhão 43, totalmente tomado pelo fogo.

Segundo os bombeiros, a principal dificuldade no combate é o acesso aos boxes. Dentro deles, há materiais inflamáveis de alta combustão, o que mantém focos intensos e dificulta o controle total da ocorrência.

A operação mobilizou equipes de sete quartéis: Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas e Nova Iguaçu. Ao todo, 110 bombeiros e 31 viaturas atuam no local. Durante o trabalho, quatro militares sofreram exaustão e precisaram ser hospitalizados, segundo informou o coronel Luciano Sarmento. Todos foram atendidos e já receberam alta.

Além do Corpo de Bombeiros, diversas concessionárias e órgãos públicos foram acionados para apoiar a ação, entre eles Águas do Rio, CET-Rio, Comlurb e Guarda Municipal.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. Enquanto isso, as equipes seguem atuando na área para extinguir os últimos focos e garantir a segurança do local.

