Na reunião da Câmara Municipal de Formiga, desta segunda-feira (5), foi realizada a eleição para a Mesa Diretora que estará à frente da Casa durante o ano de 2023. Somente uma chapa apresentou candidatura, tendo ela o vereador Marcelo Fernandes como candidato à reeleição.

Os oito parlamentares presentes (Flávio Martins e Luiz Carlos Tocão não participaram por problemas de saúde) foram favoráveis à eleição da chapa.

Além de Marcelo, a Mesa Diretora será composta por Juarez Carvalho (vice-presidente), Luiz Carlos Tocão (primeiro secretário) e Luciano do Gás (segundo secretário).

“Agradeço aos vereadores pela confiança depositada em mim mais uma vez. Desde que assumi presidência, trabalho pela valorização da Casa, dos vereadores e dos servidores. O Poder Legislativo é muito importante para o desenvolvimento do nosso Município e toda a Mesa Diretora trabalhará para que as diversas ações realizadas em prol da nossa cidade neste ano continuem ao longo de 2023. Com uma Câmara forte Formiga só tem a ganhar”, comentou o presidente reeleito.

Fonte: Câmara Municipal