A Polícia Militar foi acionada na tarde de sexta-feira (17), a comparecer em um hotel, na rua dos Universitários, no bairro Del Rey, na entrada da cidade de Formiga. Os militares foram informados que estaria ocorrendo uma briga entre dois homens em um dos quartos.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, um homem, que não teve a idade informada, estava muito agitado e nervoso, sendo necessário, inicialmente, o uso de algemas que, foram retiradas assim que ele se acalmou. Já a vítima estava em outro quarto, após ser socorrida por frequentadores do estabelecimento.

O homem contou à Polícia que, há uma semana, a esposa dele confessou uma traição, informando com que estava se encontrando, o nome da pessoa e fotos dele na rede social, além do local na cidade em que eles se encontravam. Mesmo assim, o casal conversou e resolveu reatar o relacionamento.

Ainda de acordo com o BO, porém, na quinta-feira (16) a esposa teria forçado uma briga com o homem (esposo), que desconfiou da atitude dela.

Já na sexta-feira, diante de tais atitudes e conhecendo o teor de conversas codificadas no celular, o marido suspeitou que a mulher novamente iria se encontrar com o amante. Ciente de que eles se encontravam em hotéis de Formiga e que o amante vinha até a cidade apenas para vê-la, conforme dito por ela ligou para os hotéis na cidade procurando pelo nome do hóspede (?). Constatou que no referido hotel localizado no bairro Del Rey, havia registro de um hóspede com o nome por ele conhecido.

Lá, se deparou com a recepção vazia, olhou no livro de registros e viu em qual quarto o procurado estaria hospedado. Foi até o quarto e bateu três vezes na porta. Como ninguém atendeu, resolveu arrombar, se deparando com a vítima dentro do quarto, momento em que começou a agredi-la. Outros hospedes do local, conseguiram, separar os envolvidos até a chegada da Polícia Militar.

O agressor (?) que arrombou a porta, apresentava lesões pelo corpo e foi encaminhado para a UPA. Apesar de muito nervoso, ele disse que em momento algum pensou em fugir do local e se comprometeu a ressarcir os danos que causou no hotel. Após o atendimento médico, ele foi conduzido à delegacia.

Já a vítima relatou aos militares que foi avisado de que o homem estava subindo e se encaminhando até o quarto. Por isto não atendeu a porta, que foi arrombada e, em seguida, começou a ser agredida fisicamente. Apresentava edemas na testa, rosto, diversas escoriações na região do pescoço e ainda um corte na parte posterior da cabeça, sendo encaminhada à Santa Casa de Formiga por uma equipe do Samu.

Da vítima, foram danificados um aparelho celular, um violão, um par de óculos de grau. Já do hotel, foram danificados, além da porta do quarto, a cama e roupas de cama.

A vítima e a gerente do hotel foram orientadas quanto às providências a serem tomadas.