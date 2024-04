Um homem, de 27 anos, identificado como Marcos Vinícius Paulino, se apresentou à polícia e foi preso em flagrante nesta segunda-feira (15) suspeito de matar a esposa, Tatiéle de Cássia dos Reis Gonçalves, de 38 anos, a facadas, após não gostar de ser mordido durante relação sexual nesse domingo (14), em Caconde, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência que o Metrópoles teve acesso, o suspeito afirmou à Polícia Civil que Tatiéle teria mordido um dos dedos da sua mão esquerda durante uma relação sexual que acontecia entre os dois por volta das 22h. Após o acontecido, o sexo teria cessado e a mulher ido dormir. Marcos teria então esperado a esposa adormecer para atingi-la com vários golpes de faca na região do tórax e do pescoço da vítima.

Após o crime cometido, o suspeito fugiu para uma área de mata e esperou amanhecer quando procurou a Polícia Militar. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após a confissão do suspeito, policiais militares foram ao local e encontraram o corpo da vítima com as perfurações nos locais indicados pelo homem no depoimento.

Ainda segundo a pasta, o boletim de ocorrência foi registrado como feminicídio pela Delegacia de Polícia de Caconde. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Casa Branca, onde ficará durante a investigação.

Fonte: Metrópoles