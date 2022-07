O ex-secretário especial da Cultura, Mário Frias (PL), sofreu um infarto do miocárdio na noite dessa segunda-feira (4).

Em boletim publicado em seu perfil nas redes sociais nesta terça (5), a equipe médica informou que ele foi internado com um quadro agudo de infarto no miocárdio e submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos.

Mário Frias segue internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, ainda sem previsão de alta.

Ele também informou o cancelamento das agendas dos próximos dias e pediu orações.

O ex-secretário, que tem 50 anos, já passou por outros dois cateterismos. Em 2020, ele teve um princípio de infarto. Já no início deste ano, ele teve que passar por cateterismo de emergência para a colocação de dois stents.

Fonte: Estado de Minas