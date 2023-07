Um jovem de 25 anos morreu eletrocutado na manhã desse sábado (1º) enquanto fazia a manutenção em uma máquina na empresa onde trabalhava em Guaranésia (MG). O acidente aconteceu em uma fabricante de cabines para máquinas agrícolas localizada na BR-491. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada a comparecer no pronto atendimento da cidade, onde uma enfermeira contou que havia dado entrada uma pessoa vítima de acidente de trabalho, mas que já estava sem os sinais vitais.

A vítima é Caio Henrique de Moraes, morador de Igaraí, distrito de Mococa (SP). Uma testemunha que trabalhava com Caio no momento do acidente contou para a polícia que eles faziam manutenção em uma ponte rolante quando ele foi eletrocutado.

O jovem de 25 anos trabalhava como mecânico de manutenção. O velório e sepultamento aconteceram na manhã deste domingo (2).

Nas redes sociais, a empresa publicou uma foto de luto e prestou seus sentimentos aos familiares e amigos de Caio.

