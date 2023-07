Uma mulher teria sido abusada sexualmente por dois homens na madrugada deste domingo (2) durante a Festa de Congadas de Jesuânia (MG). Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos, 30 anos, foi preso e o outro segue foragido. A polícia vai investigar o caso.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens trabalhavam em uma barraca de ambulantes da festa. Eles teriam começado a conversar com a jovem de 20 anos, que entrou no espaço.

De acordo com a Civil, a vítima contou que os dois suspeitos teriam a segurado e abusado sexualmente dela. Em determinado momento, a jovem conseguiu pegar uma tesoura de unha e atacou um dos homens. Ela então conseguiu fugir e pedir ajuda.

A Polícia Militar foi até o local e prendeu um dos envolvidos. Para os policiais, o suspeito confirmou que abusou sexualmente da jovem. Ele foi levado para Três Corações, onde será feito o flagrante por estupro.

O outro envolvido conseguiu fugir. A polícia faz buscas por ele.

A jovem foi encaminhada para Três Corações, onde vai passar por exame de corpo de delito.

Fonte: G1