Um médico mineiro de 35 anos foi encontrado morto dentro do próprio carro, no bairro Brasilândia, zona norte de São Paulo, na noite de sexta-feira (29), depois de ser baleado na cabeça em uma tentativa de assalto. Heleno Veggi Dumbá era natural de Muriaé, na Zona da Mata Mineira, e morava há anos em São Paulo (SP).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h e encontrou a vítima já morta dentro do veículo. Testemunhas relataram aos militares ter visto três homens armados abordarem o motorista, logo após ele ter estacionado na Rua Pedro Pomar. Os suspeitos teriam fugido a pé.

De acordo com reportagem do Estado de Minas, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não detalhou a dinâmica e motivação do crime. Conforme o boletim de ocorrência, o celular e outros pertences pessoais da vítima foram apreendidos, e a perícia foi acionada.

O caso, registrado como latrocínio – roubo que tem por resultado a morte – pelo 72° Distrito Policial de Vila Penteado, segue em investigação e, até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

‘Golpe do amor’

A principal suspeita da polícia é a de que Heleno tenha sido atraído ao local por meio de encontro marcado em aplicativos de relacionamento e tenha sido vítima do chamado “golpe do amor”, crime que consiste no uso de identidades falsas para atrair pessoas e, em seguida, ganhar dinheiro com roubo, fraude ou extorsão.

Conforme policiais, o local onde a vítima foi encontrada é conhecido por ser utilizado por criminosos para esse tipo de crime, do falso encontro pelo aplicativo.

A polícia ainda procura pelos suspeitos. De acordo com informações preliminares, eles teriam se assustado com o disparo e, apesar da intenção de roubo, fugiram levando somente a chave do carro de Heleno.

Luto e comoção

Nas redes sociais, familiares e amigos expressaram tristeza pela morte do médico. A irmã lamentou sua partida repentina e ainda mencionou que Heleno havia trabalhado como psiquiatra na região da Brasilândia por vários anos. “Sua partida precoce foi fruto de uma sociedade egoísta, cruel e sem justiça”, diz, em uma postagem no Instagram.

O pai da vítima também se pronunciou: “Hoje meu filho foi morar com Deus”, escreveu, em uma publicação no Facebook, em que anuncia a morte do filho “que partiu deixando um vazio imenso em nossos corações”.

